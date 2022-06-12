"Тривають дуже жорстокі бої": Зеленський - про ключову тактичну мету окупантів

"Тривають дуже жорстокі бої": Зеленський - про ключову тактичну мету окупантів

Зеленський зявив, що головна мета російських окупаційних військ у війні в Україною не змінилася.

Президент Володимир Зеленський розповів, що окупанти продовжують тиснути на підрозділи ЗСУ на сході України.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 12 червня.

"Ключова тактична мета окупантів не змінилася. Вони тиснуть у Сєвєродонецьку, там тривають дуже жорстокі бої – буквально за кожен метр. А також тиснуть у напрямку на Лисичанськ, Бахмут, Слов'янськ тощо", - говорить Зеленський.

Нагадаємо, що командування зазначило, що на Донецькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на Сєвєродонецькому та Бахмутському.