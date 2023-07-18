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Тривають інтенсивні бої: депутат Хлань - про ситуацію в районі Херсона та на лівому березі Дніпра

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Тривають інтенсивні бої: депутат Хлань - про ситуацію в районі Херсона та на лівому березі Дніпра

Війна в Україні / Фото: Associated Press

Хлань - про ситуацію на Херсонщині.

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань заявив, що в районі Антонівського моста тривають інтенсивні обстріли. Він додав, що окупанти намагаються витіснити ЗСУ

Про це він сказав в етері "Еспресо". 

Хлань переконує, що плацдарм бойових дій поблизу Херсона є одним із найгарячіших. 

"Окупанти збільшили обстріли біля транспортних магістралей, біля Антонівського моста, біля греблі Каховської ГЕС. Загарбники бачать для себе ризик форсування Дніпра у цих зонах з боку ЗСУ. Понад два тижні наші бійці закріпилися на позиціях на лівому березі", - зауважив Хлань.

Депутат Херсонської облради зазначив, що російська терористична армія завдає ударів поблизу дач в районі Антонівського моста. 

"Окупанти намагаються витіснити наші Збройні Сили звідти. Перед Олешками є міст через Конку й загарбники намагаються просунутися через цей міст. Зараз там тривають інтенсивні бої. Росіяни підкидають туди підсилення. Наразі плацдарм в районі Херсона є найгарячішим", - уточнив Хлань.

Нагадаємо, 12 липня армія РФ з мінометів, артилерії, танків, "Градів", авіації, гранатометів та безпілотників 76 разів обстріляла Херсонську область. Випустила по її території 487 снарядів, по Херсону — 33.

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Дата публікації
Перегляди
345
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