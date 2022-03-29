"Тривають інтенсивні консультації": Подоляк розповів, які питання обговорюють делегації у Стамбулі

Делегації мають переговори у Стамбулі.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк провів проміжний брифінг щодо перемовин із російською делегацією у Стамбулі 29 березня. Наразі обговорюються міжнародні гарантії безпеки для України, припинення вогню для вирішення гуманітарних питань.

Про це він розповів на брифінгу.

"Наразі тривають інтенсивні консультації з кількох важливих питань. Ключове – це договір про міжнародні гарантії безпеки для України і тільки саме з цим договором ми можемо закінчити війну так, як це потрібно Україні", – сказав він.

Другий блок питань, які зараз обговорюють делегації, - це припинення вогню, щоб можна було вирішити всі гуманітарні проблеми.

"І сьогодні маємо ще одну проблему, яка стає все більше, це проблема ескалації війни, ескалації ненависті, ескалації порушення звичаїв та правил ведення війни не лише на полях боїв. У нас і в прямому ефірі подекуди звучать заклики, щоб знищувати одну чи іншу націю, що призводить до конфліктів, відеозаписів того, як порушується Женевська конвенція щодо військовополонених. Наші військові дуже принципово будуть займатися юридичною складовою того, щоб це не повторювалося, не мало наслідків - або мало юридичні наслідки для людей, які порушують правила ведення війни", - розповів Подоляк.

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