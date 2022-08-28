"Тривають провокації армії РФ": мешканців Нікопольського району попередили про небезпеку

Протягом дня армія Росії може обстрілювати мирні населені пункти України з тимчасово окупованих територій Запорізької області.

Постраждати від атак окупантів можуть населені пункти на березі Каховського водосховища.

Про це повідомив голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко у Telegram.

"На протилежному березі водосховища тривають провокації армії РФ з обстрілами тимчасово окупованих територій Запорізької області. Протягом дня можливі обстріли населених пунктів нашого району. Протягом дня можливі обстріли населених пунктів нашого району. Йдеться про міста, села та селища розташовані на березі Каховського водосховища.", - зазначив він.

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До слова, в ніч проти 28 серпня окупанти обстріляли Нікопольський район з використанням РСЗВ та важкої артилерії. На території міста Марганець знайдено залишки ракети. Ймовірно, йдеться про С-300, які росіяни модернізують для застосування по наземним цілям. Військові з’ясовують подробиці.

Нагадаємо, жителів однієї з громад Дніпропетровської області просять терміново залишити свої дачі.

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