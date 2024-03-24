Тривають штурми росіян: Гуменюк розповіла про ситуацію на півдні

Ситуація на півдні України залишається досить напруженою. Російські окупанти не припиняють активних дій та намагаються витіснити з позицій українських військових.

Про це начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк розповіла "24 каналу".

"Якщо говорити про ділянку бойового зіткнення на суходолі, безпосередньо там, де позиції проти позиції, Запорізький напрямок - тут тривають штурми, продовжується випробовування нас на міцність і намагання витісняти з цих позицій", - каже Гуменюк.

За її словами, Силам оборони вдається непросто утримувати позиції. Ситуація з коливанням лінії фронту дуже непроста. Утім, це некритично.

"Дуже великі відкриті території, на яких неможливо по метру виміряти - наскільки посунулись в один чи інший бік. Зайняття тих позицій, які надають безпеку особовому складу, - у пріоритеті", - заявляє представниця ЗСУ.

У напрямку Кринок, що в Херсонській області, окупанти не припиняють намагатися штурмувати позиції Сили оборони. Росіяни роблять навіть тоді, коли важко для цього зібрати особовий склад.

"Хоча б одну спробу за добу, але намагаються тримати такий інтенсив. На даному етапі продовжуємо утримувати позиції й працюємо над розширенням плацдарму", - наголосила начальниця ОК "Південь".

Нагадаємо, напередодні Сили оборони півдня повідомляли, що росіяни не припиняють штурми на Херсонському і на Оріхівському напрямах. Ворог намагається атакувати і на лівому березі Дніпра. В операційній зоні триває щоденна контрбатарейна боротьба.

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