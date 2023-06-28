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"Тривають важкі бої з окупантами": у Генштабі повідомили про успіхи контрнаступу ЗСУ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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"Тривають важкі бої з окупантами": у Генштабі повідомили про успіхи контрнаступу ЗСУ

Генштабу повідомив актуальну ситуацію щодо контрнаступу ЗСУ 28 червня / Фото: Associated Press

Окупанти чинять потужний опір, тому зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці.

Українська армія веде наступ на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Має успіх та закріплюється на досягнутих рубежах.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов 28 червня.

Він додав, що українські захисники завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

"Водночас наші війська вели наступальні дії на Бахмутському напрямку в районах н. п. Роздолівка, північніше Соледара, південніше Парасковіївки, Залізнянського, Берхівки, Кліщіївки, Курдюмівки. Мають успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Тривають важкі бої з окупантами, вони втрачають живу силу та озброєння і військову техніку", - підкреслив він.

За словами Ковальова, російські окупаційні війська чинять потужний опір, тому зазнають значних втрат в особовому складі, озброєнні та техніці.

"Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Лиманському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках", - підсумував він.

Наступ українських військових на сході станом на 27 червня / Фото: DeepStateMap / ©
Наступ українських військових на сході станом на 27 червня / Фото: DeepStateMap

За останніми даними від українського командування, станом на ранок 28 червня російська армія зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках. Тривають важкі бої. Протягом доби відбулося понад 30 бойових зіткнень.

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Дата публікації
Перегляди
2060
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