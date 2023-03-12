Тривають важкі бої: в ISW розповіли, чи просуваються росіяни в Бахмуті

"Вагнерівці" стають все більше затиснутими в промислових районах Бахмута.

Російські сили продовжують наземні атаки в Бахмуті Донецької області та його околицях, але 11 березня не робили жодних підтверджених просувань у межах міста.

Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

11 березня російські війська продовжували наземні атаки вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк.

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Український генеральний штаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки на сам Бахмут; на північний схід від Бахмута біля м. Парасковіївка; на північний захід від Бахмута поблизу м. Залізнянське, Дубово-Василівка та Богданівка; і на захід від Бахмута біля Івановського.

Офіційний речник Східного угруповання полковник Сергій Череватий 11 березня зазначив, що бої в Бахмуті цього тижня були більш інтенсивними, ніж попереднього, і що лише минулої доби в Бахмуті сталося 23 бойові зіткнення. Проте, за даними Інституту, російські війська не проводили жодних підтверджених наземних атак на заході Донецької області.

"11 березня російські війська не робили жодних підтверджених наступів у межах Бахмута. Українські та російські джерела продовжують повідомляти про важкі бої в місті, але бійці групи "Вагнера", ймовірно, все частіше виявляються затиснутими в промислових районах міста, і тому їм важко досягти значних успіхів", - йдеться у звіті.

Що відбувається у Бахмуті зараз?

Українські військові у Бахмуті відбивають численні атаки росіян, які несуть шалені втрати. Бої під Бахмутом настільки інтенсивні, що не витримує зброю: від стрілянини часом починає заклинювати автомати. Наші захисники в Бахмуті мають вільний час лише на якийсь мінімальний сон, приведення озброєння та техніки в бойовий стан – і знову в бій.

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський 9 березня заявляв, що російські війська кидають у бої під Бахмутом найбільш боєздатні підрозділи, зокрема, штурмові загони найманців ПВК "Вагнер". Актуальність оборони міста з кожним днем лише зростає.

10 березня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що війська РФ намагаються прорвати українську оборону в Бахмуті, однак українські воїни продовжують обороняти місто від російських загарбників.

За даними речника Східного угруповання Сергія Череватого, українські Збройні сили знищили більшу частину ПВК "Вагнера" у Бахмуті на Донеччині. Саме тому морально-психологічний стан окупантів дуже низький.

Розвідка Британії 11 березня поінформувала, що упродовж останніх чотирьох днів сили групи "Вагнер" захопили більшу частину східної половини міста Бахмут. Зокрема, у центрі міста річка Бахмутка тепер проходить лінією фронту. Водночас українські сили утримують західну частину міста та зруйнували ключові мости через річку.

Секретар РНБО України Олексій Данілов заявив, що бої тривають як на околицях Бахмута, так і вже на вулицях самого міста, однак українські військові продовжують тримати оборону. Він додав, що навколишні території всипані тілами загиблих російських окупантів, зокрема найманців ПВК "Вагнер". Їх ніхто не забирає, "тому що вони там нікому не потрібні".

Українській військовий, гранатометник 5-го окремого штурмового полку Юрій Сиротюк, який зараз захищає Бахмут від російських загарбників, також розповів, чому місто не можна здавати ворогу.

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