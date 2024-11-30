"Тривають важкі бої, є постійні прориви оборони": DeepState про ситуацію навколо Курахового

Росіяни продовжують тиснути на півночі Курахового. Окупаційні підрозділи рухаються вздовж Курахівського водосховища в напрямку Старих Тернів, захват яких зараз є метою штурмових дій на цьому напрямку.

Про це повідомляє DeepState.

"Окремі одиниці піхоти помічаються вже на підступах до села. Відповідно, можна сказати, що Берестки повністю перейшли під контроль ворога. Дуже шкода, що в даному районі продовжуються подання неправдивих відомостей "нагору" щодо утримання позицій. Тривають важкі бої за Сонцівку, де є постійні прориви росіян, але всі в одну сторону, за допомогою ефективної роботи СОУ в селі", – йдеться у повідомленні.

Оборона Курахового 30 листопада 2024 року / Фото: t.me/DeepStateUA

За наявною інформацією, найбільші просування окупанти мають у самому місті Курахове, на яке вони тиснуть зі сходу. Зокрема, ворог намагається закріпитися в районі багатоповерхівок на вулиці Побєди та проспекті Прокоф'єва, тобто фактично у середмісті Курахового.

"Піхота потроху просочується до кварталів міста, поширюючи контроль, але попереду на [окупантів — ред.] чекає важка ділянка у вигляді промзони, яку вони почали рівняти з землею. Прорив зі сторони Старих Тернів дуже ускладнить утримання промзони, адже противник зможе підібратися з двох боків та повністю перерізати логістику", – зазначили аналітики.

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Вони додали, що в районі "кишені" продовжуються бої на відтинку Єлизаветівка–Романівка–Ганнівка–Успенівка. Тут на українські позиції з усіх боків суне ворожа піхота та техніка.

Також окупанти активізувались поблизу Трудового і тиснуть на Успенівку, намагаючись досягти головної мети в цьому районі — закрити кишеню.

Водночас не вщухають спроби штурму з боку Дальнього. Не полишає окупаційна армія й спроб покращити своє тактичне положення на південному боці Курахового по відтинку Ясна Поляна–Максимівка, рухаючись в сторону траси Н15.

Нагадаємо, в Кураховому бойові дії ведуться вже з максимальною інтенсивністю. Часом лінія фронту проходить між поверхами одного будинку.

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