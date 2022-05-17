"Тривають заходи перевірки бойової готовності": в Генштабі повідомили, що відбувається на кордоні з Білоруссю

"Тривають заходи перевірки бойової готовності": в Генштабі повідомили, що відбувається на кордоні з Білоруссю

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в положенні та стані військ противника не зафіксовано.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Як зазначається, в Білорусі збройні сили продовжують виконувати завдання з посилення українсько-білоруського кордону в Брестській і Гомельській областях.

Також читайте Обстріли і штурмові дії: росіяни атакують на основних напрямках Донбасу

“У збройних силах республіки Білорусь тривають заходи другого етапу перевірки бойової готовності. У рамках зазначених заходів на одному з полігонів відзначено тренування у наведенні понтонної переправи та форсуванні водної перешкоди”, - розповіли в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

Там також додали, що все ще зберігається загроза ракетно-бомбових ударів з території Білорусі по об’єктах інфраструктури в Україні.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині пролунав вибух. Українські військові збили на території області російський безпілотник.

Читайте також: