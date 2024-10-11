Тривають запеклі бої в районі Торецька та Селидового: яка ситуація на фронті — Генштаб

На Покровському і Курахівському напрямках російські окупанти провели найбільше штурмових атак.

Від початку доби станом на 16:00 11 жовтня на фронті відбулося 78 бойових зіткнень. Найбільша активність окупантів спостерігається на Покровському і Курахівському напрямках. Наші захисники зупиняють ворога, тримають рубежі та руйнують плани росіян.

Про це повідомили у зведенні Генштабу.

Ворожі обстріли

Протягом доби від терористичних атак ворога постраждала низка населених пунктів Сумської області. Артилерійських обстрілів противник завдав по Улановому, Кучерівці, Марчихиній Буді, Голубівці, Студенку; під ударами авіації опинились Юр’єве, Рівне, Річки, Яструбине, Рибці, Кисла Дубина, Степне, Ободи.

Також, за наявною інформацією, противник завдав 8 авіаційних ударів по території Курської області, застосувавши десять КАБів.

Ситуація на фронті

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня намагався просунутися до наших позицій в районах Петропавлівки, Степової Новоселівки, Колісниківки, Лозової та Піщаного. Чотири атаки противника ще тривають. Загалом на напрямку зафіксовано 8 боєзіткнень.

Також читайте РФ намагається взяти Покровськ у котел: військовий експерт про загрози

Агресор збільшив кількість атак до восьми на Лиманському напрямку. Відбулися бойові дії поблизу Греківки, Макіївки, Новосадового, Невського та Білогорівки. Два боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару керованою авіаційною бомбою в районі Ясногорівки.

На Краматорському напрямку наші захисники продовжують відбивати дві атаки окупантів біля Калинівки та Часового Яру. Поблизу Іванівського та Ступочок 4 ворожих атаки вже зупинено.

На Торецькому напрямку загарбник 6 разів атакував в районі Торецька. Відбито чотири атаки, ще точиться два бої. Противник скинув два КАБи на Краматорськ.

Висока активність ворога наразі зберігається на Покровському напрямку. 13 разів за сьогодні тут розпочиналися зіткнення різної інтенсивності. Наразі триває бій у районі Селидового. Поблизу Миролюбівки, Мирнограду та Лисівки відбито 12 атак.

Складна ситуація залишається на Курахівському напрямку. Поблизу Новоселидівки, Максимільянівки, Костянтинівки, Катеринівки, Антонівки та Водяного відбито 14 штурмів, також триває ще один бій поблизу Катеринівки.

На Времівському напрямку агресор, за підтримки авіації, 10 разів атакував неподалік Богоявленки, Золотої Ниви, Новодарівки, Левадного, Рівнополя та Ольгівського, наразі ще триває 7 боєзіткнень.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках активних дій окупантів за сьогодні не зафіксовано. Противник завдає авіаційних ударів та веде артилерійські обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Придніпровському напрямку нашими захисниками відбито два штурми ворога.

Українські війська виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення та у тилу.

Нагадаємо, в районі Часового Яру зменшилася кількість штурмів, якщо порівнювати з ситуацією, яка була раніше. Втім, загарбники готуються до нових штурмів.

Окупанти сунуть на Покровському напрямку, а Сумщина потерпає через обстріли: новини з фронту

Читайте також: