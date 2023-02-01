"Тривають жорстокі бої": РФ намагається розширити географію наступу на сході – Міноборони

За словами Маляр, ворог має первагу у кількості бійців та озброєння.

На сході України тривають жорстокі бої. Окупанти намагаються розширити географію наступу на Лиманському напрямку.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами ворог робить потужні спроби прорвати українську оборону.

Попри великі втрати росіяни продовжують наступальні дії також на Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському напрямках. Окупанти активно намагаються вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

"Що це означає простими словами? Триває війна. Жорстока і запекла. Наші воїни захищають кожен сантиметр української землі в умовах переваги ворога у кількості бійців та кількості озброєння. Відбивають атаки ворога та намагаються втримати оборону. Все, за таких умов, є успіхом, адже ми використовуємо наші сили і ресурси по максимуму та навіть більше. І кожен день опору, позбавлення ворога можливості розосередити сили, знищення його техніки та особового складу – це ще один героїчний день, який наближає нас до перемоги. Навіть, коли не все одразу вдається і потрібен час", – зазначила Маляр.

Важкі бої на Донбасі: що відомо

Раніше у ЗСУ розповіли, що біля Бахмута за добу було знищено 360 російських військових.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що росіяни готуються до наступу на Луганщині. За його словами, основний резерв окупанти будуть підтягувати в другій половині лютого.

За словами президента Зеленського, на Бахмутському, Вугледарському та інших напрямках в Донецькій області відбуваються постійні російські штурми і намагання прорвати нашу оборону.

Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що Україна "дуже потужно" готується до нового наступу Росії.

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