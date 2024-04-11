Тривога тривала понад 5 годин: стало відомо, куди влучили росіяни на Київщині

Сьогодні вночі, 11 квітня, Київська область була масовано атакована дронами-камікадзе та ракетами.

Про наслідки повідомив очільник ОВА Руслан Кравченко.

"Тривога тривала понад 5 годин. На жаль, під час повітряної тривоги на Київщині атаковано об'єкт критичної інфраструктури. Наразі інформація щодо постраждалих та загиблих не надходила. Всі оперативні служби на місці, триває гасіння пожежі на об’єкті", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Під час ракетної атаки по Україні вночі та на світанку 11 квітня Польща підняла в небо винищувальну авіацію.

Очільник Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що російські окупанти завдали щонайменше десять ударів по Харкову. Ворог цілив по критичній інфраструктурі міста та області. Через масові удари у Харкові фіксують перебої з електропостачанням. Міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що метро у місті найближчі кілька годин не працюватиме.

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