Тривога у Запоріжжі пролунала після влучання ракет по будинках: чому так сталося

Станом на 16:10 у Запоріжжі кількість постраждалих від ракетного удару росіян зросла до 33 осіб.

Сигнал повітряної тривоги у Запоріжжі 22 березня пролунав після того, як ракети попали у житлові будинки. У Повітряних силах це пояснююь тим, що місто є прифронтовим. Воно розташоване недалеко від лінії бойового зіткнення.

Про це повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону у середу, 22 березня.

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За попередньою інформацією, удар був завданий реактивною системою залпового вогню. Можливо, Торнадо-С, яка летить дуже швидко.

"Тобто, це реактивна артилерія, яка летить надзвичайно швидко. Від пуску до влучання – секунди. Якщо українські військові мають таку можливість - оперативно оповістити, то вони це зроблять. Якщо ні, то можуть бути отакі от терористичні атаки ворога, які не вперше здійснюються по житлових кварталах міст, як сьогодні", - сказав Ігнат.

Ракетний удар по Запоріжжю 22 березня

Нагдаємо, опівдні 22 березня країна-терористка Росія атакувала Запоріжжя. Цілями стали звичайні житлові дев'ятиповерхівки. Після удару спалахнула пожежа. Станом на 14:00 ртяувальники ліквідували загорання.

За оновленою інформацією, зросліа кількість постраждалих. Як повідомив голова ЗОВА Юрій Малашко, зараз відомо про 33 постраждалих. Одна людина загинула, госпіталізовано 28 людей, зокрема троє дітей віком 5, 7 та 9 років. Вони отримали легкі поранення.

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