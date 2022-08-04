Тривожна ніч на Дніпропетровщині: РФ вдарила з "Градів" та "Ураганів", постраждали майже 50 будинків (фото)

У ніч проти 4 серпня у Дніпропетровській області тричі оголошували повітряну тривогу.

Російська армія обстріляла Нікопольський та Криворізький райони області. У результаті пошкоджено майже 50 будинків, спалахнули пожежі, перебито лінії електропередачі, понівечено підприємство. Поранена одна людина.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Так, окупанти двічі за ніч обстріляли Нікополь. На житлові квартали прилетіли 60 снарядів з "Градів". Люди не постраждали. У результаті один будинок знищено, майже 50 - пошкоджено, зачепило також близько трьох десятків господарських споруд. На двох приватних подвір’ях спалахнули пожежі.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Обстрілом понівечені будівлі та техніка трьох місцевих підприємств, а ще понад 100 сонячних панелей. У місті перебито дві лінії електропередачі. Без світла залишились понад три тисячі місцевих мешканців.

У Криворізькому районі ворог накрив "Ураганами" Карпівську та Широківську громади. У Широкому є руйнування житла. Поранена 44-річна жінка.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, у ніч проти 4 серпня російська армія обстріляла також Немишлянський район Харкова. Снаряд влучив в адміністративну будівлю.

Архітектура безпеки посипалася в усьому світі, Кавказ наступний! Звернення Зеленського за 3 серпня

Читайте також: