Тривожна ніч на Дніпропетровщині: Росія вдарила із "Градів" та важкої артилерії (фото)

Вогнем накрило три громади, люди не постраждали.

У ніч проти 28 жовтня російська армія вдарила по Нікопольському району Дніпропетровської області із "Градів" та важкої артилерії. Люди не постраждали.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У результаті обстрілу постраждали три громади: Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська.

У Нікополі зруйновано близько десяти багатоповерхових та приватних будинків. Обірвані лінії електропередачі.

У Червоногригорівській громаді від російських обстрілів постраждали дачні будинки та електромережі. Без світла залишилися майже 1,6 тисяч родин.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, у Дніпрі попрощалися із 25-річною Інною Оданець, яка чекала на дитину. Молода дівчина загинула в результаті російського ракетного удару. Інна разом із своїм чоловіком опинилися в епіцентрі вибуху ракети на АЗС.

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