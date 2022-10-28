Тривожна ніч на Дніпропетровщині: Росія вдарила із "Градів" та важкої артилерії (фото)

Вогнем накрило три громади, люди не постраждали.
У ніч проти 28 жовтня російська армія вдарила по Нікопольському району Дніпропетровської області із "Градів" та важкої артилерії. Люди не постраждали.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
У результаті обстрілу постраждали три громади: Нікопольська, Марганецька та Червоногригорівська.
У Нікополі зруйновано близько десяти багатоповерхових та приватних будинків. Обірвані лінії електропередачі.
У Червоногригорівській громаді від російських обстрілів постраждали дачні будинки та електромережі. Без світла залишилися майже 1,6 тисяч родин.
Нагадаємо, у Дніпрі попрощалися із 25-річною Інною Оданець, яка чекала на дитину. Молода дівчина загинула в результаті російського ракетного удару. Інна разом із своїм чоловіком опинилися в епіцентрі вибуху ракети на АЗС.
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