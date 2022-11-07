Тривожна ніч на Дніпропетровщині: Росія вдарила з "Градів" та важкої артилерії

Під обстріл потрапили дві громади на Дніпропетровщині.

У ніч проти 7 листопада російська армія вдарила по Дніпропетровській області з "Градів" та важкої артилерії. Окупанти тримали у напрузі Нікопольський район.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Під вогонь потрапили дві громади - Мирівська та Марганецька. Масштаби руйнувань з'ясовуються.

"У решті районів ніч минула під звуки сирени, та без надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно", - зазначив Резніченко.

Нагадаємо, ввечері 6 листопада мешканців Нікополя у Дніпропетровській області попередили про небезпеку. Людей закликали залишити вулиці та переночувати в укритті. Адже на протилежному березі водосховища помітили пересування російської техніки.

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