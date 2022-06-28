Тривожна ніч на Дніпропетровщині: росіяни вдарили з артилерії

Тривожна ніч на Дніпропетровщині: росіяни вдарили з артилерії

Мешканців Дніпропетровщини закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та переходити до безпечних місць.

У ніч проти 28 червня російські окупанти із ствольної артилерії вдарили по Криворізькому району Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Тривожна ніч з обстрілами. Ворог знову поцілив по Криворізькому району - ударив по Широківській та Зеленодольській громадах. Попередньо, без постраждалих", - написав він.

Резніченко закликав мешканців Дніпропетровщини не втрачати пильність на не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

"Будь ласка, переходьте до безпечних місць, коли чуєте сигнал тривоги. Обов’язково. Ворог підступний - цілеспрямовано стріляє і випускає ракети по звичайних людях", - зазначив Резніченко.

Нагадаємо, російські окупанти збільшили кількість обстрілів прикордонних населених пунктів на Криворізькому напрямку Дніпропетровської області.

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