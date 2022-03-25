Тривожна ніч у Дніпрі: окупанти вдарили по околиці міста, під завалами шукають людей

Тривожна ніч у Дніпрі: окупанти вдарили по околиці міста, під завалами шукають людей

Кількість жертв поки невідома.

Пізно ввечері 24 березня дві російські ракети вдарили по військовій частині на околиці Дніпра. У результаті декілька будівель зазнали серйозних руйнувань.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Станом на ранок рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей. Кількість жертв поки невідома.

Голова обласної ради Микола Лукашук додав, що на місці події виникло два осередки пожежі. Більше атак з повітря протягом ночі не відбулося. Окупантів на території Дніпропетровщини немає.

Нагадаємо, ввечері 24 березня близько 22:40 у всіх районах Дніпра було чути потужні вибухи.

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