Тривожна ніч у Дніпрі: окупанти відкрили вогонь з артилерії та пошкодили житлові будинки

У Дніпрі в ніч проти 10 квітня декілька разів оголошували повітряну тривогу. Місто обстрілів не зазнало, однак російські окупанти з артилерії відкрили вогонь по Зеленодольській громаді на Дніпропетровщині.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Ніхто з людей не постраждав. Пошкоджено кілька житлових будинків.
"Під ранок ворог знову поцілив по околицям Великої Костромки, що у Криворізькому районі. Один будинок частково пошкоджено, з людей ніхто не постраждав", - додав голова обласної ради Микола Лукашук.
В інших куточках Дніпропетровської області ніч минула без надзвичайних ситуацій.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області 8 травня на ворожому боєприпасі підірвався 12-річний хлопчик. Дитина загинула.
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