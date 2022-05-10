Тривожна ніч у Дніпрі: окупанти відкрили вогонь з артилерії та пошкодили житлові будинки

Тривожна ніч у Дніпрі: окупанти відкрили вогонь з артилерії та пошкодили житлові будинки

У Дніпрі в ніч проти 10 квітня декілька разів оголошували повітряну тривогу. Місто обстрілів не зазнало, однак російські окупанти з артилерії відкрили вогонь по Зеленодольській громаді на Дніпропетровщині.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Ніхто з людей не постраждав. Пошкоджено кілька житлових будинків.

"Під ранок ворог знову поцілив по околицям Великої Костромки, що у Криворізькому районі. Один будинок частково пошкоджено, з людей ніхто не постраждав", - додав голова обласної ради Микола Лукашук.

В інших куточках Дніпропетровської області ніч минула без надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області 8 травня на ворожому боєприпасі підірвався 12-річний хлопчик. Дитина загинула.

Як рашисти зруйнували життя села Березове на Дніпропетровщині

Читайте також: