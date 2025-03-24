Тривожна ситуація на Куп'янському напрямку: експерт про те, чи є загроза втрати Харківщини

За його словами, окупанти перш за все прагнуть оволодіти Куп’янськом. А потім – продовжувати рух на захід, у бік Харкова.

Основне завдання окупантів на Куп'янському напрямку – створити плацдарм на правому березі річки Оскіл і накопичити ресурси, щоб спробувати захопити Куп’янськ і просуватися в бік Харкова.

Про це сказав військовий експерт Сергій Грабський, передає FREEДОМ.

"Ситуація саме на цій ділянці фронту викликає особливу тривогу. Що ми маємо на сьогоднішній день? Завдання противника є абсолютно зрозумілим – створення плацдарму оперативно-тактичного рівня, на якому можна було б накопичити достатню кількість ресурсів і створити такий бойовий потенціал, який дозволив би їм вирішувати два завдання. Завдання номер один – взяти під контроль, тобто штурмом або іншими способами оволодіти Куп’янськом. Завдання номер два – продовжувати рух на захід, у бік Харкова", – сказав Грабський.

РФ прагнет захопити Куп'янськ

Саме тому окупанти попри все намагаються прорватися за Оскіл, наголосив експерт. Він нагадав, що в районі Дворічної противник форсував річку Оскіл і просунувся в напрямку Новомлинська і далі на захід. Але в ЗСУ запевняють, що їм вдалося стабілізувати лінію фронту.

РФ намагається прорватися за Оскіл / Фото: Deepstatemap

"Одночасно на лівому березі Оскола ЗСУ проводили атакувальні дії, які витіснили противника з лінії Голубівка – Синьківка. Тому противник спробував зараз розширити зону плацдарму, створюючи поки що вклинення на правому березі Оскола, щоб створити ось таку фронтальну зону розширеної географії і спробувати розширити цей плацдарм", – сказав Грабський.

Експерт пояснив, що без створення плацдарму говорити про можливість якихось активних наступальних дій неможливо.

"Тому противник робить усе можливе, щоб прозондувати ґрунт і намацати слабкі місця, де він може атакувати. З цим пов’язані наступальні дії росіян спочатку в районі Красного Першого, потім в обхід Кам’янки, і удар у районі населеного пункту Тополі. Ситуація там залишається дуже важкою і тривожною", – підсумував Сергій Грабський.

Раніше речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов розповів, як росіяни намагаються форсувати річку Оскіл.

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