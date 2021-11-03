Тривожне затишшя: українські бійці на Донбасі очікують на нові провокації від бойовиків

Військові припускають, що інтенсивність обстрілів з боку окупантів зменшилася через погіршення видимості в осінню пору.
На фронті спостерігається зниження інтенсивності обстрілів з боку бойовиків. Українські бійці пов’язують це з погодою – глибока осінь з туманами та дощами заважає видимості. Однак тут неспокійно навіть тоді, коли не стріляють.
Про те, як переживають тривожне затишшя на Донбасі українські солдати, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
В околицях міста Попасної на Луганщині дощить і стоїть густий туман. За словами бійця з позивним Ромбік, уночі взагалі не було нічого видно. Хоча, як він каже, нічого нового на цій війні, куди він прийшов вісім років тому з Майдану, не побачиш.
Але таке незвичне затишшя, як тепер, бійців тривожить. “Повна тиша трохи напружує”, - зізнаються вони.
Хоча зовсім без пострілів не минається - вночі було чути стрілецьку зброю, вдень десь неподалік розірвалася граната, але на такі “дрібниці” тут вже не зважають.
Наймолодший у цьому підрозділі боєць на ім’я Іван розуміє, що про війну і близьку присутність ворога потрібно пам’ятати постійно. І про всяк випадок лаштує стрічку з набоями.
Бойовики видають себе іншими звуками — з лісу доноситься звук бензопил, якими вони заготовляють собі на зиму дрова.
Іван ще навчався у 9 класі, коли почалася війна. Минулого року він тримав позиції на Луганщині, де було доволі спокійно, тож відчути, що таке справжні бойові дії ще не встиг.
“Того року було перемир’я і я війни зовсім не застав. Тепер противник веде обстріл, все прилітає...” - зауважив він.
Читайте також:
Перший удар байрактара: чи дійсно був український наступ у "сірій зоні" Донбасу
Бойовики на Донбасі стягують артилерію до лінії зіткнення, - розвідка