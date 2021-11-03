Тривожне затишшя: українські бійці на Донбасі очікують на нові провокації від бойовиків

Військові припускають, що інтенсивність обстрілів з боку окупантів зменшилася через погіршення видимості в осінню пору.

На фронті спостерігається зниження інтенсивності обстрілів з боку бойовиків. Українські бійці пов’язують це з погодою – глибока осінь з туманами та дощами заважає видимості. Однак тут неспокійно навіть тоді, коли не стріляють.

Про те, як переживають тривожне затишшя на Донбасі українські солдати, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.

В околицях міста Попасної на Луганщині дощить і стоїть густий туман. За словами бійця з позивним Ромбік, уночі взагалі не було нічого видно. Хоча, як він каже, нічого нового на цій війні, куди він прийшов вісім років тому з Майдану, не побачиш.

Але таке незвичне затишшя, як тепер, бійців тривожить. “Повна тиша трохи напружує”, - зізнаються вони.

Хоча зовсім без пострілів не минається - вночі було чути стрілецьку зброю, вдень десь неподалік розірвалася граната, але на такі “дрібниці” тут вже не зважають.

Наймолодший у цьому підрозділі боєць на ім’я Іван розуміє, що про війну і близьку присутність ворога потрібно пам’ятати постійно. І про всяк випадок лаштує стрічку з набоями.

Бойовики видають себе іншими звуками — з лісу доноситься звук бензопил, якими вони заготовляють собі на зиму дрова.

Іван ще навчався у 9 класі, коли почалася війна. Минулого року він тримав позиції на Луганщині, де було доволі спокійно, тож відчути, що таке справжні бойові дії ще не встиг.

“Того року було перемир’я і я війни зовсім не застав. Тепер противник веде обстріл, все прилітає...” - зауважив він.

Новини з фронту: на передовій знизилась інтенсивність обстрілів

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