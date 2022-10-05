"Тривожний сигнал для ЗСУ": експерт пояснив, що означає атака дронів-камікадзе на Білу Церкву

Атака іранських дронів-камікадзе на Білу Церкву - тривожний сигнал для української протиповітряної оборони. ППО навчилася збивати російські ракети "Калібр", але тихохідні БПЛА, що летять вночі на низьких висотах, виявились вкрай непростою мішенню.

Про це розповів військовий експерт, колишній речник Генштабу Збройних сил України Владислав Селезньов в коментарі ТСН.ua.

"Щодо тактико-технічних характеристик дронів-камікадзе - фахівці кажуть, що вони повинні діяти на відстані від 1000 до 2500 км. Незважаючи на те, що там специфічний "мотоциклетний звук" двигуна і швидкість невелика, до 150 км/год., тим не менш, тишком-нишком вони здатні долати досить велику відстань і вражати об'єкти", - наголосив він.

Селезньов зазначив, що використання росіянами БПЛА класу Shahed-136 свідчить про нестачу в окупантів ракет.

"До того 3500 ракет поцілили по об'єктах на всю глибину нашої країни. Зараз росіяни змушені використовувати дрони, які вони отримують в рамках військово-технічної взаємодії з Іраном, не від гарного життя. В них критично мало тих ракет, які вони можуть використовувати. Для нанесення ракетних ударів на невелику відстань 150-200 км вони зараз почали використовувати ракети від комплексу ППО С-300, переналаштовуючи алгоритми застосування від поверхня-повітря на поверхня-поверхня... В першу чергу від того страждає Миколаїв, по Харкову прилітало, по інших населених пунктах ближче до лінії фронту. Відповідно, для того щоб росіяни мали змогу вражати об'єкти на більшій відстані, вони почали використовувати БПЛА, отримані від Ірану", - пояснив військовий експерт.

Селезньов додав, що тихохідна малопомітна ціль, яка йде на низьких висотах, вкрай непроста для ураження українськими ППО.

"В чому ще складність - якби ці БПЛА летіли вдень і їх було помітно, можна було б використовувати комплекси на кшталт ЗУ-23-2, візуально бачачи ту саму ціль. А вночі без підсвічування, без відповідного устаткування, ці цілі вкрай важко збивати", - наголосив він.

Експерт висловив сподівання, що українські фахівці найближчим часом вирішать цю проблему, оскільки "сьогодні об'єкт у Білій Церкві, а далі через 90 км вже Київ".

"Бойова робота на відстані більш ніж 500 км - це тривожний сигнал. Ми навчилися збивати "Калібри", високотехнологічні ракети, а з цим, враховуючи, що вони їх можуть використовувати масовано - це додаткове навантаження", - пояснив колишній речник Генштабу.

Також, за словами Селезньова, складність полягає в тому, що Україна не володіє інформацією, скільки саме Іран передав Росії цих БПЛА.

Нагадаємо, Росія 5 жовтня використала для ударів по Білій Церкві дрони Shahed-136. Зафіксовано шість влучань та вибухів. Внаслідок ворожого удару постраждала одна людина. Крім того, зазнала пошкоджень інфраструктура міста.

Через атаку БПЛА виникла пожежа. До ліквідації наслідків обстрілів було залучено 57 рятувальників та 15 одиниць техніки ДСНС.

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