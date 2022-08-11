"Тривожно застигли в очікуванні подій": Арестович розповів, що відбувається на фронтах України

Станом на вечір 11 серпня на всіх фронтах України відбуваються ті ж самі тактичні дії на тих самих напрямках. Зокрема, в Херсонській області окупантам "прилетіло" Давидів Брід та Нову Каховку.

Спроби наступів окупантів у різних місцях є безуспішними.

Про це радник голови Офісу президента України Олексій Арестович розповів у розмові з російським юристом, адвокатом Марком Фейгіним.

"На фронтах нічого нового не відбувається. Вони тривожно застигли в очікуванні подій. Там ведуться ті ж тактичні дії в тих же напрямках. На Харківському напрямку вони (росіяни – ред.) намагаються стріляти в сторону Дементіївки; на Ізюмському – ми підтискаємо їх, рухаємо знизу вгору. Ті ж самі спроби радісно наступати на Сіверськ. Безуспішні. Бахмут – безуспішні", – повідомив Арестович.

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Причин цих безуспішних ворожих спроб наступати він назвав кілька: вирівнявся фронт, збільшилися щільності в бойових порядках, а також "ці дурні витратили все на попередніх стрибках".

"Вони почали наступ і занили на четверту добу, що бракує кваліфікованої піхоти. Про що можна говорити? Тому Піски не пробивають, Мар’їнку не пробивають. У Пісках активно працює наша артилерія. Працює дуже якісно, кваліфіковано. На Вугледар, на Павлівку намагалися ходити – не вийшло", – сказав радник голови ОП.

Він також відзначив, що ситуація в Херсоні є "прекрасною".

"Запорізький напрямок – хіба що маленькі тактичні дії. По Херсону – прекрасно. От зараз прилетіло у Давидів Брід, у Нову Каховку. ЗСУ почали вечірнє відпрацювання цілі. Як це мило. Поки ми з тобою говоримо, накриють кілька цілей", – звернувся Арестович до Фейгіна.

Нагадаємо, військовий експерт Олександр Коваленко повідомив, що найгарячішими напрямками на лінії фронту є Бахмут та Авдіївка. Там російські окупанти намагаються максимально штурмувати, але ЗСУ їх зупиняють.

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