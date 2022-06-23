Добровольці Одещини показали, як наполегливо готуються до зустрічі з ворогом в бою

Добровольці Одещини показали, як наполегливо готуються до зустрічі з ворогом в бою

Вибухи гранат та автоматні черги на одеському узбережжі -так відбуваються інтенсивні навчання бійців 126-ої окремої бригади тероборони.

Штурмові групи проходять бойове злагодження та після вишколу одразу їдуть на передову бити ворога. Добровольці - представники різних професій - мають дуже високу мотивацію і здобувають навички за лічені дні, йдеться в ТСН.

Стріляє, а в перервах співає, до березня цього року військовий з позивним «Маестро» займався вокалом, навіть брав участь у пісенному шоу «Голос країни». Нині ж сценічний мікрофон змінив на важкий кулемет, але поводиться з ним не менш професійно. Розповідає, його побратими різних професій, але об’єднані одним:

«Це любов до Батьківщини. Дуже багато професій різних і люди приходять. Хто кухар, хто сантехник. Я буду підбадьорювати хлопців музикою і стріляти», - каже боєць.

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Штурмова група відпрацьовує вуличний бій. Залізні мішені аж дзвенять від куль, які купно лягають по ним. Навчання з бойовою зброєю і максимально наближені до реальних умов.

Поки штурмовики відпрацьовують груповий бій, снайпери готуються ліквідовувати ворога здалеку і зненацька. Портативна метеостанція раптом фіксує раптове посилення вітру, проте бійці навіть раді. «Погода дуже добре відповідає саме для роботи, так як у нас бойові умови дуже часто застосовуються природно, чим краще вітер, тим снайпер вчиться краще, відпрацьовувати по роботі з вітром», - пояснюють бійці.

Група відтіснила умовного противника від позицій. Для того аби знищити його бійці використовують наступальні гранати.

Такі тренування бійці 126-ої окремої бригади територіальної оборони Одеси проводять чи не щодня. Для цього не жаліють ні сил ні набоїв, бо в реальному бою здобуті навички зможуть врятувати життя та прискорити перемогу України.

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