Трофей до річниці вторгнення: в ISW пояснили, чи вдасться РФ захопити Бахмут до 24 лютого

Збройні сили України зламають плани президента РФ Володимира Путіна щодо захоплення Бахмута до 24 лютого 2023 року. Завдання, яке поставив Путін, вимагатиме значно вищих темпів російського просування, аніж ті, що були протягом багатьох місяців. Для цього в окупантів сил немає.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Про відповідний наказ російського диктатора розповів секретар РНБО Олексій Данілов. За його словами, РФ також має на меті провести масовану серію ракетних ударів на рік від початку повномасштабного вторгнення.

"Російські війська, схоже, не прискорюють темпи просування навколо Бахмута і навряд чи досягнуть цієї мети до 24 лютого, про яку повідомлялося раніше. Українські сили завжди можуть вирішити, що витрати, пов'язані з утриманням Бахмута, занадто високі, і добровільно вийти з міста, хоча українські сили і керівництво продовжують вказувати на те, що вони мають намір утримувати місто", – йдеться у звіті ISW.

У звіті вказується, що засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин нещодавно заявив, що очікує оточення Бахмута до березня або квітня.

"Прагматичні оцінки Пригожина щодо просування Росії в районі Бахмута загалом були ближчими до тактичних реалій, ніж оцінки, що передбачають швидке просування", – зазначили в ISW.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступ Росії вже почався.

Президент зазначив, що російські атаки відбуваються одразу на кількох напрямках. Він переконаний, що українські захисники зможуть зупинити просування російських окупантів. Також президент закликав Захід швидше надати Україні необхідне озброєння.

Генштаб ЗСУ 15 лютого повідомляв, що російські окупанти суттєво продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

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