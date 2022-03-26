Трофеї війни: у мешканців Полтавської області поліція вилучила 11 російських танків та купу зброї

Слідчі розслідують 31 кримінальне провадження.

Поліція вилучила у мешканців Полтавської області чимало трофейної військової техніки та зброї. За незаконне зберігання їм тепер "світить" кримінальна відповідальність.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.

Яке озброєння вилучили за місяць війни у мешканців Полтавщини:

11 танків,

2 бронеавтомобілі,

8 кулеметів,

9 автоматів,

5 гвинтівок,

10 пістолетів,

близько 4000 патронів різного калібру,

14 гранат,

близько 200 одиниць інших боєприпасів.

ГУ Національної поліції в Полтавській області

ГУ Національної поліції в Полтавській області

ГУ Національної поліції в Полтавській області

ГУ Національної поліції в Полтавській області

ГУ Національної поліції в Полтавській області

Слідчі поліції Полтавської області, за процесуального керівництва прокуратури, розслідують 31 кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.

У поліції нагадали, що в разі виявлення в лісосмугах, лісах, полях чи на узбіччях доріг зброї, боєприпасів, військової техніки, інших небезпечних чи підозрілих предметів, потрібно повідомити правоохоронцям за номером 102. А тим, хто все ж таки притягнув "трофеї" додому, варто добровільно все віддати правоохоронцям, щоб усе можна було використати для оборони від російських окупантів.

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