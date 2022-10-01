Організатором злочинної групи виявився одесит, який від 2014 року займав проросійську позицію та брав участь у проросійських політичних заходах.

Трьох агентів ФСБ РФ, затриманих в Одесі, взято під варту без права на заставу.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За клопотанням Київської міської прокуратури трьох осіб, затриманих в Одесі за підозрою у співпраці зі спецсужбами РФ, проведенні колабораційної та підривної діяльності, а також плануванні викрадення людини, взято під варту строком на 2 місяці безальтернативно.

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Таке рішення Печерський районний суд м. Києва ухвалив у суботу, 1 жовтня.

Як повідомлялося, злочинну групу з трьох осіб затримали цього тижня в Одесі. Їі організатором виявився місцевий мешканець, який від 2014 року займав проросійську позицію та брав участь у проросійських політичних заходах. З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він вступив у злочинну змову із кураторами спецслужб РФ для проведення підривної діяльності на території міста, забезпечення інформаційної та політичної підтримки РФ, а також утворення агентурної мережі у правоохоронних органах Одеської області.

За дорученням кураторів, одесит сформував злочинне угруповання, учасники якого збирали інформацію про місця розташування військової техніки ЗСУ, блокпостів тероборони, об’єктів критичної інфраструктури, а також цивільних та військових об’єктів на території Одеси. Також вони збирали відомості щодо осіб, які підтримували державний суверенітет України, для подальшої їх передачі представникам окупаційної адміністрації, у разі захоплення міста.

Крім того, підозрювані розробили план викрадення місцевого мешканця, який не підтримував збройну агресію, щоб силою примусити його переоформити нерухомість.

У межах слідства проведено імітування викрадення потерпілого, під час якого правоохоронці затримали членів угруповання.

Слідство у кримінальному провадженні триває.

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