Трохи переплутав: окупант застрибнув в окоп з захисниками України і потрапив у полон (відео)

Російський окупант думав, що в окопі "свої", але опинився в руках іноземних добровольців, які воюють за Україну.

Іноземні добровольці зайшли в тил ворога, ліквідували російського окупанта і взяли в полон "загубленця".

Відповідне відео показали у Сухопутних військах ЗСУ.

"Іноземні добровольці зайшли в тил росіян – одного кацапа пристрелили на місці. Другий залетів в окоп, подумавши, що там свої. У результаті його взяли в полон", - підписали відео військові.

Коли і де саме відбувалося дійство, у ЗСУ не розкрили.

Нагадаємо, окупанти неабияк запанікували через повторну висадку українського десанту в Криму. Вони повідомили, що сталося це у західній частині півострова поблизу озера Донузлав.

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