"Трохи пом'ятий, але живий": із російського полону визволили голову ОТГ

У п'ятницю, 22 квітня, із російського полону визволили голову Нововоронцовської ОТГ Херсонської області Володимира Марчука.
Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Марчук пробув у полоні добу.
"Вчора покидьки вкрали його як старшого колони у гуманітарному коридорі, коли ми намагалися вивезти мирних жителів із тимчасово окупованих територій Херсонської області. Трохи пом'ятий, але головне живий", - розповів Вілкул.
Нагадаємо, українські захисники завдали таких втрат російській армії, що для поповнення власних лав РФ набирає навіть психічно хворих молодиків.
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