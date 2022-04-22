"Трохи пом'ятий, але живий": із російського полону визволили голову ОТГ

"Трохи пом'ятий, але живий": із російського полону визволили голову ОТГ

У п'ятницю, 22 квітня, із російського полону визволили голову Нововоронцовської ОТГ Херсонської області Володимира Марчука.

Про це повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Марчук пробув у полоні добу.

"Вчора покидьки вкрали його як старшого колони у гуманітарному коридорі, коли ми намагалися вивезти мирних жителів із тимчасово окупованих територій Херсонської області. Трохи пом'ятий, але головне живий", - розповів Вілкул.

Нагадаємо, українські захисники завдали таких втрат російській армії, що для поповнення власних лав РФ набирає навіть психічно хворих молодиків.

Журналіст із Херсона, який 8 днів провів у полоні окупантів, розповів про ситуацію в місті

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