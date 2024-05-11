"Трохи спекотно": Ярош опублікував фото з Харківщини

Дмитро Ярош розповів, що наразі інспектує підрозділи УДА на Харківщині.
Командувач Української добровольчої армії, екслідер "Правого сектору" Дмитро Ярош перебуває з побратимами на Харківщині, де росіяни зараз намагаються наступати.
Про це Ярош повідомив у своєму Facebook.
"Інспектую підрозділи УДА. Харківщина. Трохи жаркувато, але, дасть Бог і Сили Оборони, все буде Україна. З деким з цих побратимів воюємо, плече в плече, з 2014-го", – написав Ярош і опублікував фото з побратимами.
Нагадаємо, що вранці 10 травня російські окупанти пішли у наступ на державному кордоні на північ від Харкова.
У зв'язку з інтенсивним обстрілом з боку противника у Вовчанську та прилеглих селах розпочали евакуацію місцевого населення.
Військовий Денис Ярославський, коментуючи наступ РФ на Харківщині, заявив, що є багато питань до тих, хто залишив позиції і до фортифікаційних споруд.
ТСН.ua зібрав усе, що відомо про наступ у Харківській області станом на 11 травня.
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