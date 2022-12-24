Трьом батальонам з Білорусі наказали висунутись до прикордонних районів, Наєв перевірив готовність підрозділів

В Білорусі тривають навчання та "раптова перевірка" військ. В їх рамках білоруські військові відпрацьовують наступ. Генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив готовність підрозділів на півночі України.

Командувач Об’єднаних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив готовність підрозділів, які боронять північні рубежі України, до відбиття можливого нападу агресора.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України.

Українські військові провели чергові навчання та відпрацювали елементи протидії висадці повітряного десанту та диверсійно-розвідувальних груп противника в район об’єкта критичної інфраструктури.

Зазначається, що дані заходи відбуваються на тлі раптової перевірки Збройних сил противника на території Республіки Білорусь, що в межах навчань відпрацьовують дії наступального характеру.

"На території Республіки Білорусь розпочато перевірку підрозділів 2-ої мотострілецької дивізії 1-ої танкової армії. Зокрема, мотострілецький батальйон та два танкових батальйони отримали завдання висунутися в райони, які межують з державним кордоном України. Своєю чергою, на території Київської області на одному з важливих державних об’єктів критичної інфраструктури відбулось тренування з підрозділами , які здійснюють охорону та оборону зазначеного об’єкта. Злагоджені і чіткі дії оборонців засвідчили їх готовність до адекватної протидії у випадку, якщо ворог намагатиметься здійснити захоплення цього об’єкта", - розповів Наєв.

Загроза наступу з боку Білорусі

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко зібрав нараду з військовими і силовим блоком, на якій обговорюють нещодавню раптову перевірку бойової готовності армії і перекидання частини техніки ближче до кордону з Україною.

Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан пояснив, що активізація ворожих військ на кордоні з Україною – це не підготовка до наступу, а підготовка провокації, яку можуть здійснити російські військові або члени приватних військових компаній на кордоні між Білоруссю та Україною.

На думку очільника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, Росія створює видимість підготовки наступу з боку Білорусі.

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