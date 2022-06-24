Трьом російським військовим, які катували та знущалися з українців на Чернігівщині, повідомлено про підозру

Трьом російським військовим, які катували та знущалися з українців на Чернігівщині, повідомлено про підозру

У період тимчасової окупації сіл Вишневе, Слобода та Лукашівка військові рф вдиралися до осель мирних мешканців і, погрожуючи розстрілом, вимагали інформацію про розташування особового складу і техніки ЗСУ.

Не отримавши відповіді, загарбники віддавали накази підлеглим знущатися над людьми і самі безпосередньо брали у цьому участь.

Як повідомили в СБУ, трьом військовослужбовцям РФ повідомили про підозру у катуванні українців.

Один з потерпілих розповів, російські військовослужбовці били його зброєю та металевими предметами, погрожували вбити дружину та сина, а потім вилили на нього три пляшки легкозаймистої рідини і погрожували підпалити. Іншого потерпілого злочинці утримували в морозну погоду в неопалюваному складському приміщенні, де над ним знущались і били. Його матір похилого віку окупанти тримали у вантажному відділенні автомобіля. Також загарбники відібрали у чоловіка машину і використовували її для перевезення награбованого у місцевих мешканців майна.

"Жорстоке поводження загарбників з мирним населенням на окупованих територіях підтверджено численними показаннями свідків і потерпілих, які впізнали воєнних злочинців за фотографіями", - наголосили у пресслужбі СБУ.

Окрім цього, росіянам заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, тобто жорстоке поводження з цивільним населенням на окупованій території за попередньою змовою групи осіб). Встановлюються особи інших військовослужбовців рф, причетних до скоєння злочинів проти мирного населення України.

Як повідомляли раніше в Офісі генерального прокурора, російському військовому повідомлено про підозру через знущання з цивільних мешканців у Чернігівській області.

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