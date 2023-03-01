"Троянський кінь" для України: експертка детально роз'яснила, що не так із "мирним планом" Китаю

Китайю за допомогою свого "мирного плану" буде чинити певний тиск, сподіваючись, що це спрацює на користь Росії.

Так званий "мирний план" Китаю щодо закінчення війни є "троянським конем" для України. Пропозиції Пекіна зберігають обличчя Росії.

Таку думку в в ефірі телеканалу FREEДОМ висловила експертка з питань Східної Азії, магістерка зовнішньої політики Наталія Плаксієнко-Бутирська у середу, 1 березня.

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"Він взявся зберігати обличчя (Російської Федерації, — ред.) у вигляді "мирної пропозиції". І ось це вже інша справа. Китай запропонував "троянського коня" у вигляді свого "мирного плану". І найцікавіше, що, звичайно, нам, Україні, він абсолютно не говорить ні про що. Але Китай створює зараз "групу миру", групу підтримки, групу тиску за мир", - сказала вона, додавши, що більше всього КНР за допомогою свого плану буде чинити певний тиск, сподіваючись, що це спрацює на користь Росії.

"Це буде своєрідний тиск, примус до миру, а з іншого боку, Китай виставив свій план, який буде в нього в резерві, і потім, хоч як би розвивалася ситуація, у нього завжди буде козир, що ось він пропонував мир. Йому достатньо на дипломатичному рівні, на міжнародному рівні проводити свою зовнішню політику і позиціювати себе як глобальна країна, яка має свій план, своє бачення щодо ситуації та запропонувала, як це розв’язати… Китай не мав на меті, щоб запропонувати якісь механізми", — сказала Плаксієнко-Бутирська.

Вона вважає, що Росія стає молодшим партнером Китаю, а це вигідно для Пекіна. РФ буде продавати задешево ресурси й дедалі більше і більше покладатиметься на КНР.

Нагадаємо, в Офісі президента - проти "мирного плану" Китаю. Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що пропозиції КНР означатиме поразку України та замороження війни.

Китай оприлюднив свій "мирний план" для закінчення війни в Україні

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