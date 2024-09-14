Троє людей загинуло внаслідок російського удару по Запорізькій області

14 вересня російські війська обстріляли Гуляйпільську громаду Запорізької області. Внаслідок удару загинуло троє осіб.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, російські війська вдарили по території сільськогосподарського підприємства. Унаслідок обстрілу загинуло троє осіб, і всі вони були співробітниками цього підприємства.

Нагадаємо, Сили оборони України в ході Курської операції на території Росії зайняли два нових населених пункти.

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