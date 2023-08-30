Троє окупантів по черзі зґвалтували дівчину на Харківщині: моторошні подробиці та фото росіян

У Харківській області під час окупації троє росіян жорстоко зґвалтували молоду дівчину. Вони викрали її з дому, посадили в БТР та вчинили групове сексуальне насильство.

Про це повідомили в прокуратурі Харківської області.

За даними слідства, навесні 2022 року під час окупації одного із населених пунктів Харківської області російські окупанти прийшли до будинку, в якому проживала потерпіла. Вони наказали її родичам залишатися вдома, а дівчину силоміць затягнули в БРТ та привезли до будинку, в якому був 43-річний командир загарбників. Він заявив, що першим знущатиметься з жительки Харківщини. Після цього його двоє підлеглих також зґвалтували дівчину.

Окупант, який зґвалтував дівчину / Фото: Прокуратура Харківської області

Правоохоронці ідентифікували їх: це 43-річний полковник, командир 99-ого самохідного артилерійського полку 3-ої мотострілецької дивізії 20-ої загальновійськової армії Західного військового округу ЗС РФ та двоє його підлеглих: 20-річний рядовий, який був водієм, та 24-річний молодший сержант, командир відділення командно-бойової машини.

Окупант, який ґвалтував дівчину на Харківщині / Фото: Прокуратура Харківської області

Російських окупантів за вчинення насильства судитимуть заочно. Їм інкримінують порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Окупант, який зґвалтував дівчину на Харківщині / Фото: Прокуратура Харківської області

Нагадаємо, 30-річний уродженець Дагестану – молодший сержант 94-го полку оперативного призначення росгвардії – під час окупації ґвалтував жительку Херсонської області.

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