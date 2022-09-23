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Троє травмованих і зруйнований об’єкт інфраструктури: в ОВА розповіли про ракетні удари по Запоріжжю

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Троє травмованих і зруйнований об’єкт інфраструктури: в ОВА розповіли про ракетні удари по Запоріжжю

Ілюстративне фото. / Фото: Associated Press

Вночі російськ окупанти здійснили ракетний обстріл Запоріжжя та міста в Запорізькому районі.

Внаслідок ворожого удару в Запоріжжі постраждало троє мирних мешканців. Їх шпиталізували до медзакладу з легкими травмами. 

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух. 

В обласному центрі окупанти зруйнували об’єкт цивільної інфраструктури. Крім того пошкоджені будинки та автомобілі навколо. Руйнувань зазнав ще один об’єкт в Запоріжжі, наголосив Старух.

Одна з ракет поцілила в будову поблизу міста в Запорізькому районі. Постраждалих внаслідок ракетного удару немає.

Нагадаємо, у четвер, 22 вересня, окупанти масовано завдавали ударів по Куп'янську на Харківщині. Поранення отримали троє людей, серед яких дітей – семирічні хлопчик і дівчинка. Їхній стан медики оцінюють як середньої важкості.

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