Троє травмованих і зруйнований об’єкт інфраструктури: в ОВА розповіли про ракетні удари по Запоріжжю

Вночі російськ окупанти здійснили ракетний обстріл Запоріжжя та міста в Запорізькому районі.
Внаслідок ворожого удару в Запоріжжі постраждало троє мирних мешканців. Їх шпиталізували до медзакладу з легкими травмами.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.
В обласному центрі окупанти зруйнували об’єкт цивільної інфраструктури. Крім того пошкоджені будинки та автомобілі навколо. Руйнувань зазнав ще один об’єкт в Запоріжжі, наголосив Старух.
Одна з ракет поцілила в будову поблизу міста в Запорізькому районі. Постраждалих внаслідок ракетного удару немає.
Нагадаємо, у четвер, 22 вересня, окупанти масовано завдавали ударів по Куп'янську на Харківщині. Поранення отримали троє людей, серед яких дітей – семирічні хлопчик і дівчинка. Їхній стан медики оцінюють як середньої важкості.
Читайте також:
- ЗСУ поранили російського генерал-майора Цокова
- Кремль не випадково оголосив про мобілізацію в день масштабного обміну: в ISW розповіли - навіщо
- Білорусь хоче бути посередником між РФ і Україною та вимагає врахувати їхні вимоги