Троє загиблих і 17 поранених: що відомо про нічний ракетний обстріл Дніпра 

У ніч проти 16 липня російські війська вдарили ракетами по Дніпру, що призвело до руйнувань і людських жертв.

Ракети поцілили в промислове підприємство та вулицю поруч із ним, унаслідок вибухів загинули 3 людини. Крім того, 17 людей поранено, двоє з них перебувають у стані середньої тяжкості, решта отримали легкі травми.

Як заявив мер Дніпра Борис Філатов, "прильоти" сталися на Південному машинобудівному заводу й на вулиці Робочій.

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На промисловому об'єкті розпочалася сильна пожежа, на її ліквідацію кинули 46 рятувальників і 9 одиниць техніки, фахівці оцінюють отримані збитки. У житлових будинках поблизу ударною хвилею вибило вікна та двері, 2 автомобілі повністю згоріли, ще 10 пошкоджено.

За його словами, системи ППО працюють добре, і якби не вони, то наслідки російських ракетних ударів були набагато серйознішими.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко додав, що українські військові збили чотири з шести ракет, які ЗС РФ запустили по Дніпру та регіону.

"Ми воюємо з абсолютно аморальними людьми, вбивцями та мародерами. І як абсолютно правильно сказав учора наш президент, нас намагаються терором деморалізувати й залякати", — зазначив глава міста.

Фото: Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області

Крім того, вночі 16 липня російські війська обстріляли Нікополь із реактивних систем залпового вогню "Град".

Окупанти випустили 53 ракети. Пошкоджено будівлю школи, училища, понад 10 п’ятиповерхових житлових будинків. Містом виявлено боєприпаси, які не здетонували. Рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох загиблих через обстріл армії РФ.

Одна поранена жінка наразі у лікарні. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

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