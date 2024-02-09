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Троє загиблих та четверо травмованих внаслідок авіаудару РФ по Сумщині: що про них відомо

Троє загиблих та четверо травмованих внаслідок авіаудару РФ по Сумщині: що про них відомо

Удар по Сумщині 9 лютого / Фото: Ігор Клименко

Загиблі та поранені – працівники майстерні агрофірми.

Троє загиблих та четверо травмованих осіб – такі наслідки авіаудару Росії по Сумщині.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко у Telegram.

"По обіді по Сумському району ворог випустив csv керованих авіабомб. В одному із сіл поцілило по майстерні агрофірми. Загиблі та поранені – цивільні працівники підприємства. Поліція та рятувальники працюють над ліквідацією наслідків обстрілів. Співчуття родинам загиблих", – зазначив Клименко.

Нагадаємо, 9 лютого 2024 року близько 14:00 окупанти, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, з території російської федерації здійснили авіаційний удар по території Сумського району

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