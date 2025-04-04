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- Війна
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Троє загиблих та десятки поранених, пожежі та зруйновані будинки: наслідки удару ворога по Харкову
Ворог вчергове атакував Харків
ТСН.ua пропонує дізнатися головні подробиці атаки на Харків у ніч проти 4 квітня 2025 року.
Наразі йдеться про трьох загиблих, 32 поранених, десятки пошкоджених будиків, авто, які зайнялися тощо.
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