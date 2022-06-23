"Тру-ля-ля ми їба*м москаля": ТрО на Харківщині показала, як за допомогою новітніх технологій знищує лігво ворога

На Харківщині тривають запеклі артилерійські дуелі по всій лінії фронту. Ворог на цій ділянці, як і всюди, має кратну перевагу в кількості стволів та снарядів в цим намагається скористатись.

Але наші хлопці своїми точними, точковими контрбатарейними ударами, нівелюють потуги рашистських гармашів, йдеться в ТСН.

Якщо в авіаторів є пункт управління польотами, то в піхотинців з ТрО - пункт наведення арти. «Піднімаємо коптер, чітко на планшеті видивляємось координати, виводимо це все в режим онлайн на камеру, прив'язуємо це все до тих секретних дельтів, які вносім всі ці корективи з техніки ворога», - зазначає командир батальйону 127 бригади територіальної оборони “Дзю”.

Хлопці цілодобово, в онлайн-режимі сканують свою ділянку фронту. Завдяки хитрості і технічній грамотності, бійці навчились робити невидимим для ворога - місце запуску дрона, а ще налагодили радіошпигунство і перехоплюють розмови ворога про планування ударів з українськими захисниками.

Також читайте Литовці впритул до кордону з Росією слухають звуки навчань: світові експерти оцінюють ризики нападу

Саме такі перехоплення часто - привід для упереджуючого удару. Оператори з аналітиками по місцях, гармати готові, слово за командиром і наші гарматники ювелірно, точними залпами розносять лігво ворога. «Тру-ля- ля, тру-ля-ля ми їба*м москаля», - підспівують після роботи оборонці.

Завдяки такій складній системі з максимальним залученням цифрових засобів, наші армійці точковими ударами доводять до безумства рашистів. Що не залп, то вражена ціль. І як би здивувались окупанти, якби дізнались, що так філігранно їх б’ють, часто, не кадрові військові. «ФОП 3-ї групи, мережа кав'ярень, плюс ми створюємо систему франчайзингу, описуємо бізнес процеси і допомагаємо виводити на ринок нові продукти, ось зараз ми виводимо нові снаряди на ринок», - сміється один із оборонців.

Багато з цих хлопців - тутешні, з Харківщини. Росіяни часом намагаються зв’язатись з ними по радіозв’язку і буває доходить до анекдотичних ситуацій. «Він каже: «Склади зброю, йди додому, виживеш», а я кажу: «Куди йти? До себе додому, якщо ти сидиш у мене в батьківському домі, ну нічо, завтра я до тебе прийду, с*а”, - переказують розмови бійці.

Прийти до окупанта, який нині засів в будинку батьків «Дзю», було би швидше і легше, якби не близькість кордону. В рашистів - безперервне постачання звідти. Лавина ворожих снарядів добряче дошкуляє нашим армійцям. Але, кажуть, хоча кількісна перевага - на їхньому боці, якісна ж - за нами. І хай но лише надійде союзницька артилерія, тоді покажуть недругові зовсім іншу війну.

«Сунь Цзи сказав, що війна - це мистецтво обману, саме тому на моє особисте переконання, той хто максимально включає свій інтелект в цій війні, той і переможе, безперечно будемо ми, звичайно, що ми», - твердять хлопці.

Читайте також:

На Донеччині життя місцевих перемістилося під землю: евакуювати деяких живими уже немає шансів

Ворог мститься Харкову за те, що його відкинули до кордону, та ще й технікою відбитою у нього

Військовий експерт розповів, яка зброя із США зможе зменшити паритет ворога у важкій бронетехніці