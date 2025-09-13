"Труба 3.0": росіяни через газову трубу проникають у Куп’янськ

Російські військові / © Associated Press

Після випадків в Авдіївці та поблизу Суджі новою ціллю ворога став Куп’янськ, куди окупанти добираються завдяки облаштованій газовій трубі, що фактично перетворена на логістичну артерію. За даними з відкритих джерел, вхід до труби розташований у районі Лиману Першого.

Про це пише аналітичний канал Deep State.

Усередині окупанти пересуваються на спеціальних лежанках на колесах та електросамокатах, якщо дозволяє висота. Шлях до околиць Куп’янська займає близько чотирьох діб, тому росіяни облаштували місця для відпочинку та зробили запаси провізії.

Таким чином групи противника без значних втрат виходять у район Радьківки, далі рухаються в контрольовані ними ліси та згодом розосереджуються у самому Куп’янську – навіть у районах залізниці.

У місті вже з’явилися ворожі позиції, зокрема для підготовки пілотів. Ситуацію ускладнює відсутність примусової евакуації населення: місцеві жителі залишаються в будинках разом із противником, що не дозволяє українським силам повноцінно знищувати ворога. Деякі мешканці навіть діляться з росіянами їжею.

Подібна тактика вже використовувалася під час боїв в Авдіївці та поблизу Суджі, однак досвід не був врахований. Тепер "труба" перетворилася на небезпечну логістичну артерію, яка дозволяє ворогу закріплюватися у Куп’янську.

Нагадаємо, у ЗСУ підрахували втрати РФ під час літнього наступу. Там повідомили, скільки військових армія РФ було знищено на один квадратний кілометр території.

Так, впродовж весняно-літньої воєнної кампанії РФ 2025 року ворог втратив 124 солдати на 1 кв. км захопленої території. Йдеться про загиблих.

Додається, що показник росіян, які цього року гинуть у боях за кожен захоплений населений пункт, становить 2243 окупантів.