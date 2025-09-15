ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Війна
Труба в Купʼянськ і ДРГ в цивільному: командир "Ахіллеса" відповів, чи захопить ворог місто

У короткостроковій перспективі російські війська не зможуть повністю захопити Купʼянськ.

Віра Хмельницька
Труба в Купʼянськ і ДРГ в цивільному: командир "Ахіллеса" відповів, чи захопить ворог місто

Юрій Федоренко — командир 429-го окремого полку безпілотних систем

Росія не може швидко окупувати Купʼянськ.

Про це командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко розповів в ефірі «Громадського радіо».

Що відомо про ситуацію в місті Купʼянськ

Як сказав командир «Ахіллеса», Сили оборони інтенсивно працюють над утриманням міста. Федоренко підкреслив, що хоча регулярних російських військ у Купʼянську немає, там діє багато ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

Федоренко також розповів, що окупанти намагалися використати газогін, який проходить від тимчасово окупованих територій до Росії, для перекидання особового складу. Українські військові, зрозумівши цю тактику, провели операцію, в результаті якої пошкодили трубу в районі річки, і вона наповнилася водою та мулом. Наразі ворог не може її використовувати для пересування.

«Сили оборони провели ряд заходів, які дозволили цю трубу пошкодити, зокрема в районі річки, що призвело до її набирання водою та мулом. На поточний момент труба противником не застосовується. Рух ворога не фіксується по самій трубі», — підкреслив військовий.

Командир «Ахіллеса» також пояснив, що диверсійно-розвідувальні групи окупантів мають два основні завдання. Передусім, політичне.

Росіяни переодягаються в цивільне, щоб дістатися до впізнаваного місця в Купʼянську, розгорнути російський прапор, а потім відзняти це дроном. Ця картинка використовується для пропаганди, створюючи ілюзію захоплення міста.

А друга мета ворога — розвідувальна. ДРГ проникають у будинки на висотах, щоб вести спостереження за українською логістикою. Вони збирають інформацію про маршрути та інтенсивність перевезень, а потім передають її для коригування атак безпілотників у моменти, коли логістичні маршрути найбільш завантажені.

Нагадаємо, станом на 13 вересня, вся територія Куп’янської громади перебуває під повним контролем ЗСУ, про що повідомив керівник міської військвої адміністрації (МВА — ред.) Андрій Беседін.

Дата публікації
Кількість переглядів
93
