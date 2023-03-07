Труднощі перекладу: Блащак не казав, що Patriot вже в Україні - Міноборони Польщі

У міністерстві національної оборони Польщі зауважили, що поява в іспанському виданні згадки від польського міністра про отримання Україною ЗРК Patriot, очевидно, пов’язана з помилкою під час перекладу.

Віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак в інтерв’ю іспанському виданню La Razon не говорив, що Україна вже отримала ЗРК Patriot, а лише зазначив, що позитивне рішення про передачу Києву цієї системи ППО було прийнято завдяки зусиллям Польщі.

Про це у відповідь на інформаційний запит "Укрінформу" повідомили у міністерстві національної оборони Польщі.

"Намір віцепрем’єр-міністра, міністра національної оборони Маріуша Блащака полягав у тому, щоб вказати (в інтерв’ю La Razon – ред.), що завдяки зусиллям Польщі було прийнято рішення про передачу батареї Patriot", - повідомили в міністерстві, підкресливши, що перші польські танки Leopard вже в Україні.

В міністерстві зауважили, що поява в іспанському виданні згадки від польського міністра про отримання Україною ЗРК Patriot, очевидно, пов’язана з помилкою під час перекладу.

Як відомо, іспанське видання La Razon в інтерв’ю з міністром оборони Польщі Блащаком написало, що Україна вже отримала систему ППО Patriot. Низка українських ЗМІ розмістила новини, зіславшись на публікацію.

Нагадаємо, в січні радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомив, що системи Patriot будуть на бойовому чергуванні в Україні вже в середині весни 2023 року. Як повідомляли в Офісі президента, Україна планує отримати дві батареї ЗРК Patriot по 8 пускових установок. Ці системи можуть збивати балістичні ракети ворога.

А військовий експерт Олег Жданов розповідав, що Україна вже у березні отримає комплекси Patriot і Mamba.

Додамо, ТСН.ua повідомляло про основні характеристики та вартість комплексу Patriot. Чатайте за цим посиланням.

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