"Труна така собі": у РФ Міноборони заборонило військові почесті на похороні зека-"вагнерівця"

У Ярославській області РФ 8 січня поховали завербованого до ПВК "Вагнер" зека, 23-річного Євгена Лосєва. Матір загиблого окупанта та місцевих жителів обурила відсутність військових почестей на похороні.

Про це повідомляє місцеве пропагандистське видання 76.ru.

Місцеві обурилися, що на похороні окупанта не прогримів триразовий залп і не було почесної варти. Попрощатися із зеком не прийшли навіть співробітники військкомату.

"Труна закрита була, бо дата стоїть на хресті, що він загинув 15 грудня, а ховали 8 січня. Матері сказали лише 5 січня, що він загинув. Ще 31-го вона весела була, ялинку прикрашала. А в неї син уже загиблим вважався, вона навіть не знала. Все минуло без почестей, труна така собі... Ганебно. Хоч би когось одного відправили. Ось тобі, будь ласка," — розповідає співрозмовник видання.

Очільниця сільського поселення, де жив Лосєв, повідомила, що в Міноборони РФ навідріз заборонили віддавати на похороні будь-які військові почесті.

"Я зв'язалася з нашим військкомом. Той зв'язався з областю, область зв'язалася з Міністерством оборони. І нам все це заборонили. Тому що людина не служила в армії, вона не військовозобов'язана, вона з місць позбавлення волі служила в ПВК "Вагнер". Наш військком сказав: "Я чисто по-людськи сам би, незважаючи на це, організував, але, на жаль, Міністерство оборони ці дії не схвалить", – каже вона.

Очевидно, така позиція російського Міноборони пов'язана з конфліктом між їхнім головою Шойгу та керівником ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожиним.

Що відомо про загиблого зека

Євген Лосєв потрапив до колонії, коли йому був 21 рік, за підпал, внаслідок якого загинуло 2 особи. 2019-го він разом зі своїми знайомими працювали охоронцями в одному з кафе в Ярославлі. На подвір'ї кафе розташовувався занедбаний розселений багатоквартирний будинок, де жили безхатьки. Якось хлопці вирішили, що безхатьки псують імідж кафе та заважають відвідувачам. Вони підпалили будинок і втекли. Двоє чоловіків, які в цей момент перебували в одній із занедбаних квартир, не змогли вибратися і задихнулися чадним газом.

Фото: t.me/OSINTGeorgia

Фото: t.me/OSINTGeorgia

Як результат, суд призначив Євгену Лосєву 14 років позбавлення волі у виправній колонії суворого режиму з обмеженням волі на півтора року.

Читайте також: