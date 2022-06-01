"Трупи цивільних досі спалюють": окупанти знищують села, які не можуть взяти у чесному бою (аудіо)

"Трупи цивільних досі спалюють": окупанти знищують села, які не можуть взяти у чесному бою (аудіо)

СБУ перехопила розмову окупанта, який розповідає про знищення сіл, де навіть немає ЗСУ.

Служба безпеки України перехопила розмову російського загарбника, який розповідає дружині, як вони знищують українські села разом із мешканцями, попри те, що там не перебувають українські військові.

СБУ опублікувала у Telegram розмову солдата РФ, який перебуває у Донецькій області.

"Комбриг приїжджає: ви що, оху**и? Два дні вже село не можете взяти? Ну, там же цивільні, – відповідають наші. Та взагалі пох*й! Відкат півтора кілометра і залп з усіх знарядь!..І все, просто зрівняли із землею. Трупи досі у цьому селі спалюють... і укропів, і мирних, там усіх підряд", - розповідає він.

Від початку повномасштабного вторгнення, СБУ вже відкрила понад 10 тис. проваджень щодо звірств російських загарбників.

Нагадаємо, російські загарбники йдуть на війну, підписуючи згоду на вбивство цивільних (відео).

Читайте також: