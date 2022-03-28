"Трупи гниють просто на вулицях, це жах" - Зеленський про цинічне ставлення Путіна до своїх солдатів, яких відправив до України

"Трупи гниють просто на вулицях, це жах" - Зеленський про цинічне ставлення Путіна до своїх солдатів, яких відправив до України

Путін кидає російських солдатів на війну проти України, як поліна в топку поїзда, сказав Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кремль відправляє своїх солдат, яким диктатор Володимир Путін наказав воювати проти України, на забій й відмовляється забирати тіла вбитих окупантів. А самі росіяни навіть не оплакують загиблих армійців.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю The Economist.

За його словами, Росія за місяць втрачає 15 тисяч своїх солдатів і він не розуміє, як і чому окупанти навіть не оплакують власні втрати.

"Близько 15 000 [російських солдатів] було вбито за один місяць. Ми в Україні говоримо про нашу війну, яка триває вже вісім років. Вісім років! За вісім років ми також втратили 15 000 життів. А Росія за місяць втрачає 15 000 своїх солдатів!" - висловився Зеленський.

Глава держави зауважив, що його дивує байдуже ставлення Росії до своїх військових. З його слів, доки пропагандисти кричать на всіх каналах про "мужніх воїнів, які захищають Росію", "мужні воїни" гниють на українській землі, бо РФ відмовляється забирати їхні тіла.

"Він (Путін. - Ред.) кидає російських солдатів, як поліна в топку поїзда. І навіть не ховають. Їх взагалі не ховають. Їхні трупи залишають на вулицях. У кількох містах, невеликих містах наші солдати кажуть, що через запах неможливо дихати. Це запах плоті, що гниє. Це повний жах", - сказав Зеленський.

На тлі тотальної байдужості Росії до своїх громадян Україна показує кардинально інше ставлення до цінності кожного життя, дивовижну любов до своєї землі та людей і безмежну повагу до загиблих.

"Наші безстрашні солдати зараз захищають Маріуполь. Вони могли б піти зараз, якби захотіли. Вони могли б вже давно поїхати, але вони не залишають місто. Знаєте чому? Тому що в місті є ще живі, є поранені. А ще є мертві. Захисники України кажуть, що вони повинні залишитися і поховати загиблих у бою і врятувати життя поранених у бою", - наголосив Зеленський.

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