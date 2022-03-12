Трупи розкладаються і смердять: ЗМІ дізналися про переповнений окупантами морг у білоруському Мозирі

Білоруські лікарі припускають, що десь поблизу існує мобільний крематорій або просто загиблих окупантів просто нишком захоронюють.
У білоруському місті Мозир морг забитий трупами російських окупантів, які розкладаються і нестерпно смердять.
Про це інформує Російська служба ВВС.
Мозир — білоруське місто з населенням понад 100 тис. осіб, розташоване приблизно за 60 кілометрів від українського кордону.
За словами співрозмовника видання, на вулицях міста багато військових РФ — імовірно з Чечні, і автомобілів з російськими номерами.
"Трупи звозять навіть не в холодильник, а до звичайного приміщення – 5 на 5 квадратних метрів, там їх складують деякий час, вони гниють, смердять — потім тіла кудись відвозять. Це роблять самі солдати, все охороняється, доступ має лише завідувач відділу. Скільки цих трупів – ніхто не знає, але все жахається від того, що відбувається ", — зазначає джерело видання.
Білоруські лікарі припускають, що десь поблизу існує мобільний крематорій або просто загиблих окупантів просто нишком захоронюють.
В офіційних ЗМІ Білорусі інформація щодо лікування постраждалих російських військових відсутня.
Раніше повідомлялося, що у білоруському Мозирі лікарні переповнені вбитими і пораненими окупантами, у моргах — гори трупів і охорона КДБ.