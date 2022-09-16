Трупи вивозили у переповнених вантажівках: у Генштабі повідомляють про масові втрати в армії ворога

Українські захисники продовжують ліквідовувати російських окупантів, втрати яких перевалили за 53 тис.

Збройні сили України продовжують завдавати ударів по місцях зосередження живої сили і техніки армії агресорки Росії. Москва намагається замовчувати про справжні втрати своїх солдатів.

Про це повідомили 16 вересня у зведенні Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що ворог намагається приховати масові втрати після вогневого ураження, завданого Силами оборони по місцях зосередження російських військ.

"У результаті ефективних високоточних ударів в районах населених пунктів Херсон, Василівка, Перевальськ та інших, трупи російських солдатів вивозили у переповнених вантажівках", - наголошують у зведенні.

До слова, станом на 15 вересня загальні бойові втрати серед особового складу ворога становлять близько 53 850 осіб. За минулу добу було ліквідовано ще 200 окупантів.

Нагадаємо, розпочалася 205 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. ЗСУ відбили атаки росіян біля Бахмута і Авдіївки, уражено 13 опорних пунктів ворога. Детальніше про ситуацію на фронті - у зведенні Генштабу ЗСУ 16 вересня.

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