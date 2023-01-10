Трупи вивозили вантажівками: розвідка опублікувала розмову росіян про сотні ліквідованих в Макіївці

Головне управління розвідки Міністерства оборони України перехопило розмову російського окупанта з його дружиною. Там жінка розповідає загарбнику, що їй нібито точно відомо про 610 ліквідованих в Макіївці Донецької області.

Про це повідомляє ГУР МО.

Дружина розповідає загарбнику, що вона особисто знає військового окупаційної армії, який вивозив трупи росіян після удару по казармі в ПТУ.

"Він особисто перевозив тіла з Макіївки, говорить, 610 в Макіївці загиблих! 12 камазів, говорить, вивіз", - каже росіянка.

Її чоловік зізнається, що це схоже на правду, бо історія про 63 ліквідованих виглядає неправдоподібно. Окупант каже, що командування приховує реальні втрати, щоб не було бунту.

Удар по казармі росіян в окупованій Макіївці

ЗСУ в новорічну ніч обстріляли казарму російських окупантів, яку ті облаштували в приміщенні ПТУ в окупованій Макіївці.

Так звані російські "воєнкори" почали волати про те, що цим ударом вдалось ліквідувати багато загарбників. Кількість загиблих нібито може становити кілька сотень. Згодом окупаційне Міноборони визнало успішні дії ЗСУ, проте в стилі "патєрь нєт", заявило про загибель невеликої кількості окупантів.

У Мережі ж опублікували відео, на якому окупант, який вижив у Макіївці зізнається, що удар стався після того, як росіян зігнали слухати новорічне привітання диктатора Путіна.

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