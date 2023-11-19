Трупи вивозять "Камазами", а поранені лежать на підлозі у лікарні: окупант про втрати РФ біля Авдіївки

Окупант розповів, що місць для поранених загарбників у російських лікарнях не вистачає, тому вони просто лежать на підлозі.

Головне управління розвідки опублікувало чергове перехоплення розмови окупантів зі своїми родичами.

Цього разу окупант розповів про великі втрати у підрозділах російської армії, що діють на Авдіївському напрямку. За його словами, загиблих вивозять "Камазами", а пораних стільки, що їх уже розміщують у цивільних лікарнях, але навіть там не вистачає місця.

"Народу багато, пацанів б***ь взагалі везуть машинами щодня. Я ж у цивільній лікарні лежу, бо там (у військовому госпіталі. – Ред.) все забито у три поверхи. Всі лежать н***й без рук, без ніг. "300-х" кожен день "Камази" везуть, "200-х" теж немало. Тому нас і по цивільних лікарнях і розкидали. В Ростові взагалі н***й пацани на підлозі сплять у коридорі. Сюди везуть переважно авдіївських з різних сторін. П**ець коротше", – розповів окупант.